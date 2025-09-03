PODCAST CANLI YAYIN

Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında perşembe günü saat 19.00'da Gürcistan'a konuk olacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.


İTALYAN DÜDÜK

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.

Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.


SONRAKİ MAÇ İSPANYA İLE

Grubun diğer maçında perşembe günü TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.



GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.



MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.


MUHTEMEL 11

Millilerin, Gürcistan karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

