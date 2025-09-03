Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.
Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.
İTALYAN DÜDÜK
Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.
Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.
SONRAKİ MAÇ İSPANYA İLE
Grubun diğer maçında perşembe günü TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.