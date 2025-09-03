PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj!

Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer mesajı yolladı. Galatasaray, Hakan'ı Şampiyonlar Ligi listesine yazdıramadı ama 12 Eylül'e kadar bu transfer için uğraşacak.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'da forma giymek için can atıyor.

Inter'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer sezonu sona ermeden Sarı-Kırmızılı formaya kavuşmak istiyor.

"GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORUM"

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray Yönetimi ile yaptığı görüşmede çarpıcı sözler sarf ettiği öğrenildi.

Milli yıldızın bu görüşmede, "Avrupa listesinde olmamam sorun değil. Gerekirse Ocak ayına kadar Avrupa'da oynamam. Galatasaray'ı çok istiyorum. Orada forma giymek için de ne gerekiyorsa yaparım. Çoçukluğumdan beri hayalim Galatasaray'da forma giymek" dedi.

YÖNETİM DE ÇOK İSTEKLİ

Sarı kırmızılı kurmayların bu sözlerden çok etkilendiği ve transferi gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcadıkları gelen haberler arasında.

Galatasaray, Hakan'ı Şampiyonlar Ligi listesine yazdıramadı ama 12 Eylül'e kadar bu transfer için uğraşacak.

