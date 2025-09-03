Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj!

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'da forma giymek için can atıyor.



Inter'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer sezonu sona ermeden Sarı-Kırmızılı formaya kavuşmak istiyor.



"GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORUM"



Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray Yönetimi ile yaptığı görüşmede çarpıcı sözler sarf ettiği öğrenildi.

Milli yıldızın bu görüşmede, "Avrupa listesinde olmamam sorun değil. Gerekirse Ocak ayına kadar Avrupa'da oynamam. Galatasaray'ı çok istiyorum. Orada forma giymek için de ne gerekiyorsa yaparım. Çoçukluğumdan beri hayalim Galatasaray'da forma giymek" dedi.