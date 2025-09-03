Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir

Son olarak alt yapısından yetişen 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euroya Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'a satan Sarı-Lacivertliler, Temmuz 2017'de Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin euroya kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı Temmuz 2019'da 17.7 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderdi.

Yusuf Akçiçek (AA)