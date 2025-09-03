Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin tarihi ve saati açıklandı

TFF'den yapılan açıklamada zorlu randevuı 14 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
İşte 5 ve 6. haftanın programları
5. HAFTA MAÇ PROGRAMI
13 Eylül 2025 Cumartesi
- 17.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
- 17.00 | Samsunspor – Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 20.00 | Tümosan Konyaspor – Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
- 20.00 | Beşiktaş – Rams Başakşehir FK (Beşiktaş Park)
14 Eylül 2025 Pazar
- 17.00 | İKAS Eyüpspor – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
- 17.00 | Zecorner Kayserispor – Göztepe (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)
- 20.00 | Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep Stadyumu)
- 20.00 | Fenerbahçe – Trabzonspor (Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
15 Eylül 2025 Pazartesi
- 20.00 | Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
6. HAFTA PROGRAMI
19 Eylül 2025 Cuma
- 20.00 | Göztepe – Beşiktaş (Gürsel Aksel Stadyumu)
20 Eylül 2025 Cumartesi
- 17.00 | Gençlerbirliği – İKAS Eyüpspor (Eryaman Stadyumu)
- 20.00 | Hesap.com Antalyaspor – Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)
- 20.00 | Trabzonspor – Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül 2025 Pazar
- 17.00 | Kocaelispor – Çaykur Rizespor (Kocaeli Stadyumu)
- 17.00 | Rams Başakşehir FK – Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 20.00 | Samsunspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 20.00 | Kasımpaşa – Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
22 Eylül 2025 Pazartesi
- 20.00 | Galatasaray – Tümosan Konyaspor (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park)
ERTELEME MAÇLARI
17 Eylül 2025 Çarşamba
- 20.00 | Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor (Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
- 20.00 | Samsunspor – Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 20.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Rams Başakşehir FK (Atatürk Olimpiyat)
24 Eylül 2025 Çarşamba
- 20.00 | Zecorner Kayserispor – Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)