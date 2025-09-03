PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin tarihi ve saati açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin tarihi ve saati duyuruldu. Ayrıca 5 ve 6. haftanın yanı sıra erteleme maçlarının da programı belirlendi.

TFF'den yapılan açıklamada zorlu randevuı 14 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

İşte 5 ve 6. haftanın programları

5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

13 Eylül 2025 Cumartesi

  • 17.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
  • 17.00 | Samsunspor – Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 20.00 | Tümosan Konyaspor – Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
  • 20.00 | Beşiktaş – Rams Başakşehir FK (Beşiktaş Park)

14 Eylül 2025 Pazar

  • 17.00 | İKAS Eyüpspor – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
  • 17.00 | Zecorner Kayserispor – Göztepe (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)
  • 20.00 | Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep Stadyumu)
  • 20.00 | Fenerbahçe – Trabzonspor (Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

15 Eylül 2025 Pazartesi

  • 20.00 | Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

Kazeem Olaigbe (AA)Kazeem Olaigbe (AA)

6. HAFTA PROGRAMI

19 Eylül 2025 Cuma

  • 20.00 | Göztepe – Beşiktaş (Gürsel Aksel Stadyumu)

20 Eylül 2025 Cumartesi

  • 17.00 | Gençlerbirliği – İKAS Eyüpspor (Eryaman Stadyumu)
  • 20.00 | Hesap.com Antalyaspor – Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)
  • 20.00 | Trabzonspor – Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül 2025 Pazar

  • 17.00 | Kocaelispor – Çaykur Rizespor (Kocaeli Stadyumu)
  • 17.00 | Rams Başakşehir FK – Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 20.00 | Samsunspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 20.00 | Kasımpaşa – Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

22 Eylül 2025 Pazartesi

  • 20.00 | Galatasaray – Tümosan Konyaspor (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park)

Galatasary Rizespor'u 3-1 yendi (AA)Galatasary Rizespor'u 3-1 yendi (AA)

ERTELEME MAÇLARI

17 Eylül 2025 Çarşamba

  • 20.00 | Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor (Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
  • 20.00 | Samsunspor – Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 20.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Rams Başakşehir FK (Atatürk Olimpiyat)

24 Eylül 2025 Çarşamba

  • 20.00 | Zecorner Kayserispor – Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)

