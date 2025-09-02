PODCAST CANLI YAYIN

İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı ve temaslarda bulunduğu İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi kadrolarının teslim edilmesine kısa süre kala İstanbul'a ayak bastı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray, dünya çapında ses getirecek transferlerinden birine imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğanİstanbul'a getirdi.

Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

İlkay Gündoğan (EPA)İlkay Gündoğan (EPA)

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, havalimanında GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Ben de çok heyecnalıyım. Ailecek çok heyecnalyıız. Çocukluktan beri ailecek büyük Galatasaray taraftarıyız. Çok mutluyuz. Gurur verici bir gün bizim için. En kısa sürede adapte olarak takım arkadaşlarımla zevk veren bir futbol oynarız." dedi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYAL ETMİŞTİM"

İlkay Gündoğan, çocukluktan beri Galatasaray formasını giymeyi hayal ettiğini ifade ederek "Çocukluğumdan beri büyük taraftarın önünde oynamayı hayal etmiştim. Mutluluğumu tarif edemem. Çok gururluyuz. Bu gurur satten saate daha fazla artacak. Stada çıktığım ilk anda çok güze olacak hepimiz için." sözlerini kullandı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İlkay Gündoğan, Galatasaray taraftarlarıyla kavuşmayı beklediğini söyleyerek "Bu inanılmaz taraftarın önünde futbol oynamak daha da güzel olacak. Dört gözle onlarla kavuşmayı bekliyorum." dedi.

Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında GalatasaraydaRekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasarayda
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
Gözleri Karadeniz
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?
İngiliz Türk savunma sanayiini konuşuyor! The Economist “Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın”
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı İsrail uyarısı: Süreci baltalamaya çalışan bunun faturasını öder | Komisyon mesajı
İş insanı Halit Yukay'ın naaşını çıkarma çalışmalarında flaş gelişme! DNA testi için parça alındı
Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!
Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'balık' füzesi: Ah ülkem ne hallere kaldın
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Dikkat çeken detaylar
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler hakim karşısında | "Burası tiyatro salonu değil"
Emine Yücel başörtüsünü çıkardı ilk destek Cemil Kılıç'tan geldi | Sosyal medyadan tepki yağdı
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı! Emekliye 28.500 TL
Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!