İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da

İlkay Gündoğan (EPA)

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, havalimanında GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Ben de çok heyecnalıyım. Ailecek çok heyecnalyıız. Çocukluktan beri ailecek büyük Galatasaray taraftarıyız. Çok mutluyuz. Gurur verici bir gün bizim için. En kısa sürede adapte olarak takım arkadaşlarımla zevk veren bir futbol oynarız." dedi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYAL ETMİŞTİM"

İlkay Gündoğan, çocukluktan beri Galatasaray formasını giymeyi hayal ettiğini ifade ederek "Çocukluğumdan beri büyük taraftarın önünde oynamayı hayal etmiştim. Mutluluğumu tarif edemem. Çok gururluyuz. Bu gurur satten saate daha fazla artacak. Stada çıktığım ilk anda çok güze olacak hepimiz için." sözlerini kullandı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İlkay Gündoğan, Galatasaray taraftarlarıyla kavuşmayı beklediğini söyleyerek "Bu inanılmaz taraftarın önünde futbol oynamak daha da güzel olacak. Dört gözle onlarla kavuşmayı bekliyorum." dedi.