Manchester United'ı eleyen 4. lig takımına ceza

İngiltere Lig Kupası ikinci turunda Manchester United’ı penaltılarda 12-11 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Grimsby Town, kural hatası nedeniyle ağır bir para cezası aldı.

Lig ekibi Grimsby Town, Bradford City'den kiraladığı Clarke Oduor'un lisans belgelerini maçtan bir gün önce saat 12.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyordu. Ancak kulüp, evrakları 12.01'de, yani yalnızca bir dakikalık gecikmeyle iletti.

4. Lig yönetimi (EFL) belgeleri onaylasa da, kurallar gereği Oduor'un bu maçta forma giyme hakkı bulunmuyordu. Buna rağmen futbolcu, Manchester United karşılaşmasının 73. dakikasında oyuna girdi.

PENALTILARDA TEK KAÇIRAN OYUNCU OLDU

Normal süresi 2-2 biten mücadelede Grimsby Town tarihi bir zaferle penaltılarda tur atladı. Ancak ironik şekilde Clarke Oduor, seri penaltı atışlarında takımının penaltıyı kaçıran tek oyuncusu oldu.

EFL'DEN PARA CEZASI

Maç sonrası durumu fark eden ve kendi hatasını lig yönetimine bildiren Grimsby Town'a, 20 bin sterlin para cezası kesildi. Cezanın 10 bini askıya alındı; yani aynı hata tekrarlanırsa uygulanacak.

