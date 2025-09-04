PODCAST CANLI YAYIN

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Gürcistan - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gürcistan - Türkiye milli maç saati merak ediliyor. Gürcistan ve İspanya karşısında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yolculuğuna başlayacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk durağı Tiflis. Peki Gürcistan - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç takvimi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Gürcistan - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ay-yıldızlılar, futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın bu önemli sınavı öncesinde tüm detaylar netleşti. Peki Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne Gürcistan deplasmanında başlayacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk sınavını Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda verecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu kritik karşılaşma, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

MİLLİ TAKIMIMIZIN 2025 MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 2025 yılı içerisinde oynayacağı tüm maçların programı açıklandı. Gürcistan maçıyla başlayacak olan ay-yıldızlılar, zorlu grup aşamasında toplamda altı mücadele verecek.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İşte millilerimizin heyecanla beklenen 2025 maç takvimi:

  • 4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye
  • 7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya
  • 11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
  • 14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
  • 15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
  • 18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Vakıf Katılım
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
Türk Telekom
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
O iller sarı alarm listesinde | MGM'den sağanak ve fırtına uyarısı: Saatte 60 km hızla esecek! Bugün hangi şehirlerde yağmur var?
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!