Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı

İsmail Yüksek



AMRABAT ETKİSİ: BEKLETME KARARI



Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasının ardından Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelen bu teklifi bekletme kararı aldı.



SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR



26 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.