PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı

Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasından sonra Fenerbahçe, İsmail Yüksek'e gelen teklifi bekletme kararı aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı.

20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

İsmail Yüksek için sarı-lacivertli kulübe 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldi. Gelen teklif doğrudan kulübe iletilirken, henüz oyuncuya ve menajerine resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek

AMRABAT ETKİSİ: BEKLETME KARARI

Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasının ardından Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelen bu teklifi bekletme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

26 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
Karabük ve Kastamonu'daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!