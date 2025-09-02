PODCAST CANLI YAYIN

Donnarumma Manchester City'de!

Manchester City, Paris Saint Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattı. City, 8 yıldır kadrosunda bulunan Brezilyalı kaleci Ederson'u da 11 milyon euroya Fenerbahçe'ye göndermişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Donnarumma Manchester City'de!
Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok ekleme yapan Manchester City, bir transfere daha imza attı.

Manchester City, Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı 35 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

DonnarummaDonnarumma

Premier Lig devi, kaleci mevkisi için daha önce 31 milyon euro bedelle Burnley'den James Trafford'u da kadrosuna kattı.

Ayrıca City, 8 yıldır kadrosunda bulunan Brezilyalı kaleci Ederson'u da 11 milyon euroya Fenerbahçe'ye göndermişti.

Fener’in kalesi Ederson’a emanet! Yıldız isim İstanbul’a geldiFener’in kalesi Ederson’a emanet! Yıldız isim İstanbul’a geldi
Fener’in kalesi Ederson’a emanet! Yıldız isim İstanbul’a geldi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler hakim karşısında | "Burası tiyatro salonu değil"
Gözleri Karadeniz
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı! Emekliye 28.500 TL
Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı! Üniversite yurt başvuruları başladı | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Karabük ve Kastamonu'daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!