Filenin Efeleri İtalya'da Almanya'yı 3-1 yendi

Palavela Torino Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Efeleri, ilk seti nefes kesen bir mücadele sonunda 31-29 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü daha net ortaya koyan milliler, 25-16'lık skorla farkı ikiye çıkardı. Üçüncü seti 21-25 kaybeden Türkiye, dördüncü sette toparlanarak 25-19 ile maçı noktaladı.

HAZIRLIK MAÇLARI TAMAMLANDI

Ay-yıldızlı ekip, Almanya karşısında aldığı bu galibiyetle birlikte hazırlık maçlarını tamamlamış oldu. Milliler, hem hücum hem de savunmadaki uyumuyla dikkat çekerken, Dünya Şampiyonası öncesi teknik heyete de olumlu sinyaller verdi.