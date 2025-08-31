Carlos Cuesta Vasco de Gama için sağlık kontrolünden geçti

Ekol Sports'un aktardığı habere göre Galatasaray , Cuesta için Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki savunmacı, transfer sürecinin resmi aşamalarını tamamlamak üzere Brezilya'da sağlık kontrolünden geçti.

Carlos Cuesta (AA)

GALATASARAY'IN KASASINA 8 MİLYON EURO

Galatasaray, Cuesta'nın ayrılığıyla birlikte önemli bir gelir elde edecek. Habere göre sarı-kırmızılıların kasasına toplamda 8 milyon Euro girecek. Bu rakam, hem kiralama bedelini hem de muhtemel satın alma tutarını kapsıyor.