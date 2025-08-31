PODCAST CANLI YAYIN

Carlos Cuesta Vasco de Gama için sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’da sezon başından bu yana gündemde olan ayrılıklardan biri daha netleşti. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta, kariyerine Brezilya’da devam edecek.

Ekol Sports'un aktardığı habere göre Galatasaray, Cuesta için Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki savunmacı, transfer sürecinin resmi aşamalarını tamamlamak üzere Brezilya'da sağlık kontrolünden geçti.

Transfer, 1.5 yıllık kiralık sözleşme üzerinden gerçekleştirildi. Sözleşmede şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Cuesta'nın belirli sayıda resmi maçta forma giymesi halinde bu opsiyon zorunlu hale gelecek.

GALATASARAY'IN KASASINA 8 MİLYON EURO

Galatasaray, Cuesta'nın ayrılığıyla birlikte önemli bir gelir elde edecek. Habere göre sarı-kırmızılıların kasasına toplamda 8 milyon Euro girecek. Bu rakam, hem kiralama bedelini hem de muhtemel satın alma tutarını kapsıyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2024 yazında Genk'ten transfer edilen Cuesta, sarı-kırmızılı formayla istenilen seviyeye ulaşamadı. Galatasaray'da çoğunlukla rotasyon oyuncusu olarak şans bulan Kolombiyalı stoper, bu nedenle teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılan isimler arasında yer aldı.

Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Laubali"

