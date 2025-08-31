Carlos Cuesta Vasco de Gama için sağlık kontrolünden geçti

Ekol Sports'un aktardığı habere göre Galatasaray, Cuesta için Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki savunmacı, transfer sürecinin resmi aşamalarını tamamlamak üzere Brezilya'da sağlık kontrolünden geçti.
Transfer, 1.5 yıllık kiralık sözleşme üzerinden gerçekleştirildi. Sözleşmede şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Cuesta'nın belirli sayıda resmi maçta forma giymesi halinde bu opsiyon zorunlu hale gelecek.
GALATASARAY'IN KASASINA 8 MİLYON EURO
Galatasaray, Cuesta'nın ayrılığıyla birlikte önemli bir gelir elde edecek. Habere göre sarı-kırmızılıların kasasına toplamda 8 milyon Euro girecek. Bu rakam, hem kiralama bedelini hem de muhtemel satın alma tutarını kapsıyor.