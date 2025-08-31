PODCAST CANLI YAYIN

89'da büyük şok! Brighton - Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier League’in 3. haftasında son şampiyon Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Brighton’a 2-1 mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı.

Mücadelede ilk gol 34. dakikada geldi. City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, attığı golle konuk ekibi öne geçirdi ve devreye 1-0'lık üstünlükle girildi.

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Brighton vardı. 67. dakikada James Milner, kazanılan penaltıyı gole çevirerek skora dengeyi getirdi. Maçın son anlarına kadar City gol arasa da, 89. dakikada Brajan Gruda sahneye çıktı ve ev sahibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

Brighton ilk 3 puanını aldı (REUTERS)Brighton ilk 3 puanını aldı (REUTERS)

CITY'DE KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, ligde oynadığı ilk üç haftada iki mağlubiyet alarak sezona istediği gibi başlayamadı. 3 puanda kalan City, şampiyonluk yarışında erken haftalarda ciddi bir darbe yemiş oldu.

BRıGHTON İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Sezonun ilk iki maçından galibiyet çıkaramayan Brighton, güçlü rakibi karşısında aldığı 2-1'lik zaferle ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Brighton puanını 4'e yükseltti ve moral buldu.

