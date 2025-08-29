PODCAST CANLI YAYIN

Jose Mourinho Fenerbahçe'deki 15 aylık karnesiyle sınıfta kaldı

Fenerbahçe’de dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho dönemi yalnızca 15 ay sürdü. 2 Haziran 2024’te imza atan deneyimli çalıştırıcı, 2025 yazı itibarıyla sarı-lacivertli ekipten ayrıldı.

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu Süper Lig'de 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 84 puana rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalarak ligi ikinci sırada bitirdi. Selefi İsmail Kartal'ın ulaştığı 99 puanlık tarihi performansın ardından bu sonuç beklentilerin altında kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA DALGALI PERFORMANS

Sarı-lacivertliler, Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına 2. eleme turunda başladı. İsviçre ekibi Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. turda Lille karşısında turu geçemedi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Grup aşamasını 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda Anderlecht'i saf dışı bıraktı. Ancak Rangers karşısında Kadıköy'de 3-1 kaybedilen maç büyük hayal kırıklığı yarattı. Deplasmanda Mourinho'nun takımı iyi bir performans sergilese de seri penaltılar sonrası Avrupa'ya veda edildi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY ENGELİ

Türkiye Kupası'nda da aradığı başarıyı bulamayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Galatasaray'a elendi. Böylece Mourinho'nun ilk sezonu üç kulvarda da kupasız tamamlandı.

BENFICA'YI GEÇEMEDİ

2025-2026 sezonuna yüksek umutlarla giren Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek play-off turuna çıktı. Ancak Benfica karşısında alınan sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Devler Ligi hayallerini bir kez daha suya düşürdü. Ligde ise ilk iki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alındı.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında 62 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Mourinho'nun takımı toplam 110 gol atarken kalesinde 56 gol gördü.

ÇIKIŞLARI VE AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULDU

Mourinho yalnızca saha içi değil, saha dışındaki çıkışlarıyla da gündemde kaldı. Hakem kararları, rakip takımlar ve hatta zaman zaman kendi futbolcuları hakkında yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışma yarattı. Son dönemde yönetimi eleştiren çıkışları ise ayrılık sürecini hızlandırdı.

