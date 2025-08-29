Jose Mourinho Fenerbahçe'deki 15 aylık karnesiyle sınıfta kaldı

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu Süper Lig'de 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 84 puana rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalarak ligi ikinci sırada bitirdi. Selefi İsmail Kartal'ın ulaştığı 99 puanlık tarihi performansın ardından bu sonuç beklentilerin altında kaldı.

Jose Mourinho (AA) AVRUPA KUPALARINDA DALGALI PERFORMANS Sarı-lacivertliler, Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına 2. eleme turunda başladı. İsviçre ekibi Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. turda Lille karşısında turu geçemedi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Grup aşamasını 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda Anderlecht'i saf dışı bıraktı. Ancak Rangers karşısında Kadıköy'de 3-1 kaybedilen maç büyük hayal kırıklığı yarattı. Deplasmanda Mourinho'nun takımı iyi bir performans sergilese de seri penaltılar sonrası Avrupa'ya veda edildi.