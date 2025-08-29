Fenerbahçe transfer bombasını patlatmak üzere! Bavullarını topluyor

Yaptığı iddialı transferlere rağmen Portekiz'de ortaya koyduğu mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Kanarya, bir an önce toparlanarak Avrupa Ligi'nde üst turlara yükselmek amacında.
Jose Mourinho'nun raporu ve yönetimin de harcadığı mesaiyle birlikte takıma katılacak isimler için artık sona geliniyor. Bir yıldız da İstanbul'a gelmek adına bavullarını dahi topluyor.
DJIKU VE BROWN'UN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEME OTURDU
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda 1-0'lık skorla Benfica'ya mağlup olmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Mücadelede Brown ile Djiku arasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.