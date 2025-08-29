PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe transfer bombasını patlatmak üzere! Bavullarını topluyor

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 yenilerek lig aşamasına kalamayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek adına son aşamaya geldi. Yıldız oyuncu da bavullarını toplamaya başladı. İşte detaylar...

Yaptığı iddialı transferlere rağmen Portekiz'de ortaya koyduğu mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Kanarya, bir an önce toparlanarak Avrupa Ligi'nde üst turlara yükselmek amacında.

Jose Mourinho'nun raporu ve yönetimin de harcadığı mesaiyle birlikte takıma katılacak isimler için artık sona geliniyor. Bir yıldız da İstanbul'a gelmek adına bavullarını dahi topluyor.

DJIKU VE BROWN'UN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEME OTURDU

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda 1-0'lık skorla Benfica'ya mağlup olmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Mücadelede Brown ile Djiku arasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho hamle yaparak 65. dakikada oyuncu değişikliklerine gitti. Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown, Mert Müldür ile birlikte kenara gelirken oyuna Jhon Duran ve Oğuz Aydın girdi.

Değişiklik esnasında kameralar Fenerbahçe yedek kulübesini gösterirken Archie kendisine elini uzatan Djiku'ya karşılık vermedi.

Brown'un elini sıkmamasına ve elinin havada kalmasına sinirlenen Alexander Djiku, Archie Brown'a bir şey atması kameralara yansıdı.

İrfan Can Eğribayat'ın olaya tepkisi ve Djiku'nun Amrabat'a bir şeyler söylemesi de taraftarların dikkatinden kaçmadı.

MOURINHO'YA BÜYÜK TEPKİ!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kısa süre içinde iki defa tekrarladığı o hata sarı lacivertlilerin gündemine damga vurdu. Portekizli çalıştırıcı adeta topun ağzına geldi.

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de geçirdi. Sarı-lacivertliler, burada Portimonense, Leiria, Al-Ittihad ve Benfica ile hazırlık maçı oynadı. Bu dört karşılaşmanın üçünü kazanırken sadece Benfica'ya yenildi.

"ÇALIŞMAMIŞTIK" DEMİŞTİ

Maç sonu duran toptan yenilen golün sorulması üzerine Jose Mourinho, "Duran toptan yediğimiz golü önemsemedim çünkü bu konuyu henüz çalışmamıştık; bu yüzden bu gole takılmadım" yanıtını vermişti. İki kulüp tam 1 ay sonra Luz Stadı'nda bu kez Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında karşılaştı.

POZİSYONLAR DURAN TOPLARDAN GELDİ

Benfica, bu maçta da duran toplardan pozisyon buldu, üstelik iki gol buldu ama iptal edildi. Mourinho, maç sonu, "Benfica, iptal olan iki golü ve çoğu pozisyonunu duran toplardan buldu" değerlendirmesini yaptı.

1 AY İÇİNDE İKİ DEFA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

1 ay önce duran top çalışmadıklarını belirten ancak 1 ay sonra ise duran toptan pozisyon veren Fenerbahçe'de Mourinho'nun açıklamalarına taraftarlardan ve camiadan da tepki yağdı. Portekizli teknik adam, 1 ay içindeki iki açıklamasında kendisiyle çelişti.

DIEGO CARLOS MÜJDESİ

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadro planlarında yer almayan Diego Carlos ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak sürpriz bir talipli çıktı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlıkların ardından istenilen katkıyı verememişti. Yeni sezonla birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncuyla sarı-lacivertliler bir an önce yollarını ayırmak istiyor.

COMO TALİP
Bu doğrultuda oyuncunun menajeriyle konuşan Fenerbahçe kurmayları, oyuncu için takım arayışındaydı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Como, Diego Carlos ile ilgileniyor.

Como yapacağı stoper transferinde kiralık formülünü kullanmak istiyor. Fenerbahçe'ye teklif yapacağı söylenen İtalyan ekibi, Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Igor ile de ilgileniyor.

Jose Mourinho kadroda düşünmediği Diego Carlos'un gidişine onay verdi. Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maça çıkabilmiş, skor katkısı yapamamıştı.

INTER YUSUF'TAN VAZGEÇTİ

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, transfer listesinde bulundurduğu Fenerbahce'nin genc stoperi Yusuf Akcicek'in transferinden çekildi.

20 MİLYON EURO TALEBİ

Corriere dello Sports'un haberine gore; İnter'in vazgecme sebebi; Sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro bonservis istemesi.

KEREM TRANSFERİ BİTİYOR

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde kritik gelişmeler yaşandı. Portekiz basını, milli futbolcunun sarı-lacivertlilere imza atmaya çok yakın olduğunu gece geç saatlerde manşetten duyurdu.

PAZARLIKLAR HIZLANDI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya veda etmesinin ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Portekiz'den Record gazetesinin haberine göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler son günlerde hız kazandı. Benfica'nın daha önce yüksek bonservis talep ettiği Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin şartları büyük ölçüde karşıladığı kaydedildi.

BAVULLARINI TOPLUYOR

Haberde, milli futbolcunun ülkesine dönmeyi çok istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Benfica'nın bugüne kadar direnmesine rağmen artık transfere onay vermeye yaklaştığı, Kerem'in ise bavullarını toplamaya başladığı aktarıldı.

TEK GOLÜ FENERBAHÇE'YE

Benfica formasıyla bu sezon 9 resmi karşılaşmada görev yapan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 462 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, sezonun tek golünü ise Fenerbahçe'ye karşı kaydetti. Bu detay, transfer sürecinde dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı.

KISA SÜREDE AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe'nin Benfica ile kalan pürüzleri de çözmesi halinde Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak hücum hattında yerli rotasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performans sonrası geçtiğimiz sezonun başında 12 milyon euro bonservisle Lizbon'un yolunu tutmuş ve ilk senesinde çok öneml istatistikler elde etmişti.

