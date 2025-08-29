Fenerbahçe transfer bombasını patlatmak üzere! Bavullarını topluyor

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de geçirdi. Sarı-lacivertliler, burada Portimonense, Leiria, Al-Ittihad ve Benfica ile hazırlık maçı oynadı. Bu dört karşılaşmanın üçünü kazanırken sadece Benfica'ya yenildi.

"ÇALIŞMAMIŞTIK" DEMİŞTİ Maç sonu duran toptan yenilen golün sorulması üzerine Jose Mourinho, "Duran toptan yediğimiz golü önemsemedim çünkü bu konuyu henüz çalışmamıştık; bu yüzden bu gole takılmadım" yanıtını vermişti. İki kulüp tam 1 ay sonra Luz Stadı'nda bu kez Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında karşılaştı.

POZİSYONLAR DURAN TOPLARDAN GELDİ Benfica, bu maçta da duran toplardan pozisyon buldu, üstelik iki gol buldu ama iptal edildi. Mourinho, maç sonu, "Benfica, iptal olan iki golü ve çoğu pozisyonunu duran toplardan buldu" değerlendirmesini yaptı.

1 AY İÇİNDE İKİ DEFA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ 1 ay önce duran top çalışmadıklarını belirten ancak 1 ay sonra ise duran toptan pozisyon veren Fenerbahçe'de Mourinho'nun açıklamalarına taraftarlardan ve camiadan da tepki yağdı. Portekizli teknik adam, 1 ay içindeki iki açıklamasında kendisiyle çelişti.