Diego Carlos Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Serie A temsilcisi Como, Diego Carlos'u kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın. Tarafların anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması için Fenerbahçe'nin son onayının beklendiği ifade edildi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı yalnızca 5 maçta giyen 32 yaşındaki stoperin, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli futbolcunun kısa süre içinde İtalya'ya giderek yeni takımına katılması bekleniyor.