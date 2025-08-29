PODCAST CANLI YAYIN

Diego Carlos Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de, kadroda düşünülmeyen isimler netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa’dan transfer edilen Diego Carlos, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı savunmacı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Serie A temsilcisi Como, Diego Carlos'u kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın. Tarafların anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması için Fenerbahçe'nin son onayının beklendiği ifade edildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı yalnızca 5 maçta giyen 32 yaşındaki stoperin, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli futbolcunun kısa süre içinde İtalya'ya giderek yeni takımına katılması bekleniyor.

