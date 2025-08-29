PODCAST CANLI YAYIN

Al Musrati resmen Hellas Verona'da

Beşiktaş'ta beklenen bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlılar, Al-Musrati'yi Hellas Verona'ya kiraladığını KAP'a bildirdi. Libyalı yıldızdan toplamda 9 milyon euro gelir elde edilebilecek.

FC Lausanne-Sport'a elendikten sonra Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir oyuncu daha gönderildi.

Libyalı futbolcu için kulüpten yapılan açıklamada;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

