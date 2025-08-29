Beşiktaş'a FC Lausanne-Sport maçı sonrası flaş sözler! "Bunun adı rezalet"

EVİNDE YENİLDİ
Dolmabahçe'de rakibini yenmek için sahaya çıkan Beşktaş, bu sezon çıktığı tüm maçlarda elde ettiği gol yeme alışkanlığını bu randevuda da sürdürdü 45+1'de Arsenal alt yapısından yetişen Nathan Butler-Oyedeji, Mert ile karşı karşıya kalıp takımını 1-0 öne geçirdi.
İkinci devrede Felix Ududokhai'nin düdük sonrası 12. saniyede atılmasıyla 10 kişi kalan Kartal, rakibine istediği hakimiyeti kuramadı ve skoru da değiştiremedi. Karşılaşma 1-0 İsviçre temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.
SOLSKJAER GÖNDERİLDİ
Geçen sezon büyük umutlarla takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer ile karşılaşmanın ardından yapılan görüşmeyle birlikte sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş'ta şimdi yeni bir dönem başlıyor.
Spor yazarları da maçı değerlendirerek çok önemli ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...
TURGAY DEMİR: İNÖNÜ, BAYAR!
Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var!.. Hocaya zaman vermek lazım… Önce iyi bir kadro yapalım hoca hakkında sonra karar veririz… Göremediler… Tıpkı Önder Karaveli'yi, İsmael'i, Bronckhorst'u, Santos'u göremedikleri gibi… Çözemediler… Tıpkı Tigana'yı, Schutser'i çözemedikleri gibi… Biz 40 yıldır yaptığımız gibi dilimiz döndüğünce anlattık, dinlemediler. Tıpkı daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi kulaklarının üzerine yattılar… İşte sabredelim dedikleri Solskjaer ve işte eseri; geçen sezon üçüncü yapamadığı takım ZTK'dan da elenmişti, yetmedi UEFA'dan elendi Beşiktaş, yetmedi köy takımı Lozan karşısında Konferans'a da veda etti! Sakın bana falanca şöyle oynadı, filanca böyle oynadı, iki kanat yoktu masalı anlatmasın kimse.