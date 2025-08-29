Beşiktaş'a FC Lausanne-Sport maçı sonrası flaş sözler! "Bunun adı rezalet"

Değil Beşiktaş forması giymiş her hangi on bir kişi, Lozan Konferansı'na giden delege heyetiyle çıksaydık yine kazanmalıydık bu maçı… Teşbihte hata olmaz; İsmet Paşa kesinlikle Abraham'ın atamadığı golü atardı, Celal Bayar en az Svensson kadar oynardı!... Şimdi herkes eseriyle övünsün Beşiktaş hedeflerinden birini kaybetti, birkaç haftaya kalmaz şampiyonluk yarışından kopar ardından da ZTK'dan elenir. Sonra yine sıradan bir teknik adam getirirler biz de "Bundan bir cacık olmaz" deriz ama kimse dinlemez... Bu devran böyle gelmiş, böyle gider. Beşiktaş'ta gerçekleri görmek kolay ama anlatmak zor.

Kartallar yerine kargaları kılavuz alanların yıllardır yaşadıkları hüsran filmi her sezon başka bir başlıkla vizyona giriyor. Beşiktaş cephesinde yeni bir şey yok özetle... Kırk yıldır yaşadığımız durumları tekrar tekrar yaşıyoruz. Ne diyelim Beşiktaş'a ve bize bunları yaşatanlara helal olsun...

KARTAL YİĞİT: ALLAH SABIR VERSİN! Beşiktaş bunu da yaşattı ya bizlere valla bravo…. Ne diyelim… St. Patricks'ten bile gol yiyip pozisyonlar veren bu takım İsviçre Alpleri'nde sürekli tatil havasında olan Lausanne gibi bir ekip karşısında aciz duruma düşüp, Konferans Ligi'ne bile katılamaması inanılır gibi değil. Tek kelime ile yazıklar olsun.

Ortaya yürek koyarsın, iyi oynarsın elenirsin o zaman anlarız. Ancak böylesine bir takıma karşı ne oyun var ne de skor. Adamların kalitesi ortada zaten. Peki ne yaptılar? Sadece iyi olan fizik güçlerini kullanıp oyunun başından beri ilerde iyi basarak Beşiktaş'ı çıkartmamaya çalıştılar.

Uzun toplarla da aksayan savunma arasına da hızlı daldılar. Golü de böyle buldular. Sen ne yaptın? Sanki kenar beklerin çok muazzam da üçlü oynadın. Abraham'ın kafasına doğru dürüst orta yapamadın. Olanları da Abraham acemice harcadı, o da ayrı mesele. Sağ kanatta Rashica sakat.

Bonservisinin yarısına 5.5 milyon dolar verilen Arroyo disiplinsizlikten kadro dışı. Böyle bir rakip önünde görmeyeceksek hemen geri gönderin!

Bir çift söz de Udokhai'ye… Zaten hem sen hem de takımın kötü.