Karşılaşmanın 60. dakikasında Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte görev yapan Svensson'u oyundan alarak yerine Jurasek'i sahaya sürdü. Bu değişiklik tribünlerde hoşnutsuzluk yarattı ve taraftarlar ıslıklarla tepkilerini dile getirdi. Aynı şekilde 73. dakikada oyundan çıkan Joao Mario da ıslıklanan isimlerden biri oldu.

Rafa Silva (AA) TRİBÜNLERDEN YOĞUN PROTESTO Mücadelenin son bölümlerine gelindiğinde Beşiktaş tribünlerinde protestolar daha da arttı. Top Lausanne futbolcularına geldiğinde yoğun alkışlarla destek veren taraftarlar, siyah-beyazlı oyuncuları ise ıslıklayarak protesto etti. Tribünlerden yükselen "Formayı çıkarın, s... gidin" tezahüratları stadyumda gerginliğin doruğa ulaşmasına neden oldu.