Beşiktaş tribünlerinden FC Lausanne-Sport maçında büyük tepki! Hedefte Ole Gunnar Solskjaer var

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Beşiktaş ile Lausanne arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler, oyuncuların gösterdikleri performans ve alınan sonuç nedeniyle tepkisini sert şekilde ortaya koydu. Mücadelenin ikinci yarısından itibaren statta dikkat çeken anlar yaşandı. Maç sonunda da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için istifa sloganları atıldı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte görev yapan Svensson'u oyundan alarak yerine Jurasek'i sahaya sürdü. Bu değişiklik tribünlerde hoşnutsuzluk yarattı ve taraftarlar ıslıklarla tepkilerini dile getirdi. Aynı şekilde 73. dakikada oyundan çıkan Joao Mario da ıslıklanan isimlerden biri oldu.

TRİBÜNLERDEN YOĞUN PROTESTO

Mücadelenin son bölümlerine gelindiğinde Beşiktaş tribünlerinde protestolar daha da arttı. Top Lausanne futbolcularına geldiğinde yoğun alkışlarla destek veren taraftarlar, siyah-beyazlı oyuncuları ise ıslıklayarak protesto etti. Tribünlerden yükselen "Formayı çıkarın, s... gidin" tezahüratları stadyumda gerginliğin doruğa ulaşmasına neden oldu.

MAÇ UZATMALARDA DURDU

Tepkiler yalnızca tezahüratlarla sınırlı kalmadı. Uzatma dakikalarında tribünlerden sahaya yoğun şekilde yabancı madde atıldı. Bu durum karşılaşmanın bir süreliğine duraklatılmasına yol açtı. Sahadaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte güvenlik güçleri de tribünlerde önlemleri artırdı.

MAÇ SONU SOLSKJAER HEDEFTE

Avrupa defterini ağustos ayında kapatmak zorunda kalan Beşiktaş'ta tarftarlar maç sonu bir kez daha Ole Gunnar Solskjaer'i hedef aldı. Norveçli çalıştırıcı için istifa çağrısında bulunuldu.

Kartal'dan Avrupa'ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU

