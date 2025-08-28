Karşılaşmanın 60. dakikasında Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte görev yapan Svensson'u oyundan alarak yerine Jurasek'i sahaya sürdü. Bu değişiklik tribünlerde hoşnutsuzluk yarattı ve taraftarlar ıslıklarla tepkilerini dile getirdi. Aynı şekilde 73. dakikada oyundan çıkan Joao Mario da ıslıklanan isimlerden biri oldu.
TRİBÜNLERDEN YOĞUN PROTESTO
Mücadelenin son bölümlerine gelindiğinde Beşiktaş tribünlerinde protestolar daha da arttı. Top Lausanne futbolcularına geldiğinde yoğun alkışlarla destek veren taraftarlar, siyah-beyazlı oyuncuları ise ıslıklayarak protesto etti. Tribünlerden yükselen "Formayı çıkarın, s... gidin" tezahüratları stadyumda gerginliğin doruğa ulaşmasına neden oldu.
MAÇ UZATMALARDA DURDU
Tepkiler yalnızca tezahüratlarla sınırlı kalmadı. Uzatma dakikalarında tribünlerden sahaya yoğun şekilde yabancı madde atıldı. Bu durum karşılaşmanın bir süreliğine duraklatılmasına yol açtı. Sahadaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte güvenlik güçleri de tribünlerde önlemleri artırdı.
MAÇ SONU SOLSKJAER HEDEFTE
Avrupa defterini ağustos ayında kapatmak zorunda kalan Beşiktaş'ta tarftarlar maç sonu bir kez daha Ole Gunnar Solskjaer'i hedef aldı. Norveçli çalıştırıcı için istifa çağrısında bulunuldu.