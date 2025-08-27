Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçmesi, sportif olduğu kadar ekonomik anlamda da büyük bir kazanç sağlayacak.

Fenerbahçe



25 MİLYON EURO KASAYA GİRECEK



Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda gruplara kalması halinde 24.8 milyon euro "ayak bastı parası" alacak. Play-off turuna yükselerek kasasına şimdiden koyduğu 4.29 milyon euro da eklendiğinde toplam gelir 29 milyon euroya ulaşacak.



Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek ve kazancı 16 milyon euroda kalacak.