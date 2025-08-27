Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesinde Benfica'ya 1-0 yenildi. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan mağlup ayrılan sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
Kanarya'nın muhtemel rakipleri de belli oldu.
DİREKT KATILACAK
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılacak. Sarı-lacivertlilerin rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek. Avrupa Ligi kura çekimi ise 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
MAÇ TAKVİMİ
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.