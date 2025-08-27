PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Devler Ligi’nden elendi. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Kanarya'nın lig aşamasındaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesinde Benfica'ya 1-0 yenildi. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan mağlup ayrılan sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Kanarya'nın muhtemel rakipleri de belli oldu.

DİREKT KATILACAK

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılacak. Sarı-lacivertlilerin rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek. Avrupa Ligi kura çekimi ise 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Bugün itibariyle Avrupa Ligi'nde 24 takım kesinleşmiş durumda. Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:

1. TORBA

  • İtalya: Roma
  • Portekiz: Porto
  • İskoçya: Rangers
  • Hollanda: Feyenoord
  • Fransa: Lille
  • Hırvatistan: Dinamo Zagreb
  • İspanya: Real Betis
  • Avusturya: Salzburg
  • İngiltere: Aston Villa

2. TORBA

  • İtalya: Roma
  • Portekiz: Porto
  • İskoçya: Rangers
  • Hollanda: Feyenoord
  • Fransa: Lille
  • Hırvatistan: Dinamo Zagreb
  • İspanya: Real Betis
  • Avusturya: Salzburg
  • İngiltere: Aston Villa

3. TORBA

  • İsviçre: Basel
  • Almanya: Freiburg
  • İngiltere: Nottingham Forest
  • Avusturya: Sturm Graz
  • Fransa: Nice
  • İtalya: Bologna

4. TORBA

  • İspanya: Celta Vigo
  • Almanya: Stuttgart
  • Hollanda: Go Ahead Eagles
  • Norveç: Brann

TURNUVA FORMATI

Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak.

Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

