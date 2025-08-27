Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden şifresiz izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı devam ediyor. İlk maçta sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesi için Portekiz'e gidiyor. Sarı-lacivertliler, Estádio da Luz'daki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruplara kalmayı hedefliyor. Peki Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

(sosyal medya) İlk maç kaç kaç bitmişti? Kadıköy'de oynanan ilk mücadele 0-0 sona ermişti. Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda katıldı. Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 2-1 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek play-off'a yükseldi. Benfica ise aynı turda Fransız ekibi Nice'i iki maçta da mağlup ederek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.