FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada maçına liderlik için çıkacak. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 12.00'de start verecek. Müsabaka, TRT 1'den naklen ve canlı olarak yayınlanacak.