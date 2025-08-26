2025 Dünya Şampiyonası E Grubu'nda oynadığı tüm maçları kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşılaşarak gruptan lider çıkma hedefini sürdürmeye çalışacak. İşte maça ilişkin detaylar...
FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada maçına liderlik için çıkacak. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 12.00'de start verecek. Müsabaka, TRT 1'den naklen ve canlı olarak yayınlanacak.
Galibiyet Liderliği Getirecek
Milliler, Kanada karşısında sahadan galip ayrılırsa E Grubu'nu zirvede tamamlayacak ve son 16 turunda D Grubu ikincisiyle karşılaşacak.