Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Ada'dan flaş hamle

Brezilyalı yıldız, Fulham teknik direktörü Marco Silva'nın yeni sezon planlarında yer almıyor. 29 yaşındaki futbolcu, son oynanan Manchester United maçının kadrosuna da dahil edilmedi.
AYRILIĞI BEKLENİYOR
Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren Andreas Pereira'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncunun daha önce de transfer görüşmeleri yaptığı Palmeiras ile yeniden masada olduğu belirtiliyor.
FENERBAHÇE VE MARSİLYA DA TALİP
Pereira'nın kadroda düşünülmemesinin ardından yalnızca Palmeiras değil, Fenerbahçe ve Marsilya gibi Avrupa kulüplerinin de Brezilyalı futbolcuya ilgi gösterdiği aktarıldı.