PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Ada'dan flaş hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha hattına takviye için sürpriz bir isimle anılıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Fulham forması giyen Andreas Pereira için devreye girdi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Ada'dan flaş hamle

Brezilyalı yıldız, Fulham teknik direktörü Marco Silva'nın yeni sezon planlarında yer almıyor. 29 yaşındaki futbolcu, son oynanan Manchester United maçının kadrosuna da dahil edilmedi.

Andreas Pereira (Takvim Foto Arşiv)Andreas Pereira (Takvim Foto Arşiv)

AYRILIĞI BEKLENİYOR

Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren Andreas Pereira'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncunun daha önce de transfer görüşmeleri yaptığı Palmeiras ile yeniden masada olduğu belirtiliyor.

Andreas Pereira (Takvim Foto Arşiv)Andreas Pereira (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE VE MARSİLYA DA TALİP

Pereira'nın kadroda düşünülmemesinin ardından yalnızca Palmeiras değil, Fenerbahçe ve Marsilya gibi Avrupa kulüplerinin de Brezilyalı futbolcuya ilgi gösterdiği aktarıldı.

Andreas Pereira (Takvim Foto Arşiv)Andreas Pereira (Takvim Foto Arşiv)

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. 2022 yılından bu yana Fulham forması giyen Pereira, İngiliz ekibinde çıktığı 119 maçta 10 gol, 22 asist kaydetti.

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinhoya şok sözler! Sakın!Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinhoya şok sözler! Sakın!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI
Zafer ayında Boğaz'da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk'ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı'ndan geçti
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'
Denizli'de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Akdeniz’in derinliklerinde Osmanlı mührü: Kayıp gemi 350 yıl sonra ortaya çıktı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Bugün hava nasıl olacak? 16 ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 5 derece düşüyor | 24 Ağustos 2025 hava durumu
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi