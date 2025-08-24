Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Ada'dan flaş hamle

Andreas Pereira (Takvim Foto Arşiv)

AYRILIĞI BEKLENİYOR

Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren Andreas Pereira'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncunun daha önce de transfer görüşmeleri yaptığı Palmeiras ile yeniden masada olduğu belirtiliyor.