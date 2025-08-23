Beşiktaş'ta ayrılık gündemi!

Beşiktaş 'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 3 futbolcu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Al-Musrati ile AEK, Espanyol ve beş büyük ligden bir takım daha ilgileniyor. Libyalı futbolcunun transferi için her seçenek masada yer alıyor.

Al Musrati



CHAMBERLAIN VE ONANA



Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşme fesih görüşmelerine de devam ediyor.



Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen bir diğer isim Jean Onana da takım arayışlarına devam ediyor.



Beşiktaş, transfer dönemi kapanmadan önce 3 futbolcu ile de yollarını ayırmak istiyor