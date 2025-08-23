PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Barış Alper, Kayseri kafilesinde yer almadı. Abdullah Kavukcu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.

Barış Alper, Kayseri kafilesinde de yer almadı.

Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz
Abdullah Kavukcu'dan konuya ilişkin açıklama geldi:

"Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı" yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

Barış Alper Yılmaz yine idmana çıkmadı!Barış Alper Yılmaz yine idmana çıkmadı!
Barış Alper Yılmaz yine idmana çıkmadı!
Barış Alper Yılmazın menajerinden Galatasaraya yalanlama!Barış Alper Yılmazın menajerinden Galatasaraya yalanlama!
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Memur zammında son viraj! Kamu Hakem Kurulu toplandı
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası: OGM verileri açıkladı
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek
Mourinho'dan sürpriz kadro! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı
TCG Anadolu, "Zafere Yolculuk" için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
HARİTA KIRMIZI || Hava bir süre daha terletecek! Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji il il açıkladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte