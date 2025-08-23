Beşiktaş'ta Sterling çıkarması

Sterling



BEŞİKTAŞ LONDRA'YA GİDİYOR



Caughtoffside'ın haberine göre, Beşiktaş, Sterling transferinde en yoğun ilgiyi gösteren takım oldu. İngiliz oyuncu için siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri için Londra'ya gitmeyi planlıyor.