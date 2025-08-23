Beşiktaş'ta Sterling çıkarması

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sol bek mevkisinde Rangers'ta oynayan eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, sol kanat transferinde gözünü Premier Lig'e çevirdi.
Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer arasında yapılan görüşmeler sonrasında sol kanat transferinin öncelikli olduğuna karar verildi.
Beşiktaş, bu kapsamda geçtiğimiz sezonu Arsenal'de geçiren ve bonservisi Chelsea'de bulunan Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ LONDRA'YA GİDİYOR
Caughtoffside'ın haberine göre, Beşiktaş, Sterling transferinde en yoğun ilgiyi gösteren takım oldu. İngiliz oyuncu için siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri için Londra'ya gitmeyi planlıyor.
CHELSEA'NİN TALEBİ 25 MİLYON EURO
Premier Lig ekibi, Sterling'in ayrılığı için 25 milyon euro talep ediyor. Serdal Adalı yönetimi, Londra ekibi ile yapılacak görüşmelerde bu miktarı düşürmeyi hedefliyor.