Trabzonspor'dan Sanches'e veto!

Trabzonspor, sağlık raporundaki riskler nedeniyle Renato Sanches transferinden vazgeçerken, Portekizli orta sahanın Panathinaikos ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Trabzonspor'dan Sanches'e veto!
Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Renato Sanches transferinden vazgeçti.

Bordo-mavili yönetim, Portekizli orta sahanın güncel sağlık raporunu önceki gün talep ederek detaylı bir değerlendirme yaptı. Yapılan incelemede oyuncunun sakatlık geçmişi ve mevcut durumunun ciddi risk taşıdığı tespit edildi.

Bu nedenle teknik heyet ve yönetim, transferin gerçekleşmemesi yönünde karar aldı. Böylece Trabzonspor, orta saha takviyesi için farklı alternatiflere yönelecek.
Bu gelişmelerden sonra Yunan basını SDNA'dan gelen habere göre, Panathinaikos'un, Portekizli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardığı ve 28 yaşındaki oyuncunun, bu akşam Atina'da olacağı belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.

