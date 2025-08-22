Trabzonspor'dan Sanches'e veto!

Renato Sanches



Bu nedenle teknik heyet ve yönetim, transferin gerçekleşmemesi yönünde karar aldı. Böylece Trabzonspor, orta saha takviyesi için farklı alternatiflere yönelecek.

Bu gelişmelerden sonra Yunan basını SDNA'dan gelen habere göre, Panathinaikos'un, Portekizli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardığı ve 28 yaşındaki oyuncunun, bu akşam Atina'da olacağı belirtildi.



28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.