Fenerbahçe'den alt yapıya 3 transfer

Bursaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pilot takımımız Nilüfer FK'da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'ya kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

GELECEĞİN YILDIZLARI

2008 doğumlu üç futbolcunun da Fenerbahçe'nin gençlik yapılanmasında önemli roller üstlenmesi bekleniyor.