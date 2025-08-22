PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'dan Kerem'e yeni sözleşme

Benfica, Fenerbahçe'ye satmadığı Kerem Aktürkoğlu ile zamlı yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Brüt 2.8 milyon Euro maaş alan Kerem'e önemli bir zam yapılacağı ve 2029'a kadar olan sözleşmesinin de uzatılacağı kaydedildi.

Benfica, Fenerbahçe ile uzun süredir transfer görüşmesi yaptığı Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalayacak.

O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı 22.5 + 2.5 milyon Euro'luk transfer teklifini de redderek takımda tutma kararı aldı. Kerem'i mutlu etmek isteyen Portekiz ekibi, maaşına zam yaparak yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Brüt 2.8 milyon Euro maaş alan Kerem'e önemli bir zam yapılacağı ve 2029'a kadar olan sözleşmesinin de uzatılacağı kaydedildi. Ayrıca, Kerem'in 60 milyon Euro olan serbest kalma maddesi de artırılacak.

