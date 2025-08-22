Galatasaray'ın eski yıldızına 6 ay men!

İran basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki sağ bekte Hepatit B rahatsızlığı tespit edildi. Hastalığı nedeniyle tedavi görecek olan Aurier'in, 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

SÖZLEŞMESİ VE PLANLAMALAR

Persepolis ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Aurier, İran ekibinde henüz ilk maçına çıkmadan bu talihsiz durumla karşılaştı. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Fildişili futbolcu, sarı-kırmızılı formayla yalnızca 4 maçta süre bulabilmişti.