Galatasaray'ın eski yıldızına 6 ay men!

Galatasaray kariyerinin ardından uzun süre kulüpsüz kalan ve yaz transfer döneminde İran ekibi Persepolis’e imza atan Serge Aurier, yeni kulübünde büyük bir şok yaşadı.

Giriş Tarihi:
İran basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki sağ bekte Hepatit B rahatsızlığı tespit edildi. Hastalığı nedeniyle tedavi görecek olan Aurier'in, 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

SÖZLEŞMESİ VE PLANLAMALAR

Persepolis ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Aurier, İran ekibinde henüz ilk maçına çıkmadan bu talihsiz durumla karşılaştı. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Fildişili futbolcu, sarı-kırmızılı formayla yalnızca 4 maçta süre bulabilmişti.

