Beşiktaş'ta yeni hedef Wout Faes

Yeni sezonda savunmada yaşadığı zaafları gidermek isteyen Beşiktaş, stoper transferini gündeminin ilk sırasına aldı. Siyah-beyazlılar, Premier League deneyimli bir savunmacı için devreye girdi.

Beşiktaş'ta yeni hedef Wout Faes

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen 27 yaşındaki Belçikalı stoper Wout Faes için girişimlerde bulundu. Yönetim, oyuncunun şartlarını öğrenmek üzere temaslarını sürdürüyor.

Wout Faes (Takvim Foto Arşiv)Wout Faes (Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

İngiliz ekibi Leicester City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Wout Faes (Takvim Foto Arşiv)Wout Faes (Takvim Foto Arşiv)

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 37 maçta görev yapan Faes, savunmadaki istikrarıyla dikkat çekti. Belçikalı stoper, bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ancak Leicester'ın Premier Lig'den düşmesi, transfer ihtimallerini güçlendirdi.

Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!

