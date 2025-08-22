Beşiktaş'ta yeni hedef Wout Faes

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen 27 yaşındaki Belçikalı stoper Wout Faes için girişimlerde bulundu. Yönetim, oyuncunun şartlarını öğrenmek üzere temaslarını sürdürüyor.

Wout Faes (Takvim Foto Arşiv) SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ İngiliz ekibi Leicester City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.