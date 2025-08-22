PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe ve Aston Villa Catamo için yarışta

Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki yıldızı Geny Catamo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe 25+5 milyon euroluk teklif hazırlarken, Premier Lig temsilcisi Aston Villa da transfer için devrede.

Sporting Lizbon'un son iki sezondaki parlayan yıldızı Geny Catamo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

A Bola'nın haberine göre 24 yaşındaki Mozambikli kanat oyuncusu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girerken, transferde Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TEKLİF HAZIRLIYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinin alternatif planı olarak Catamo'yu listesine almıştı. Ancak Benfica'nın geri çekilmesinin ardından sarı-lacivertliler bu transferde ciddi adımlar atmaya başladı. Jose Mourinho'nun da onay verdiği belirtilen Catamo için 25 milyon euro + 5 milyon euro bonuslar içeren bir teklifin hazırlanmakta olduğu iddia ediliyor.

Ancak Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Zira Premier Lig ekibi Aston Villa, uzun süredir Catamo'yu yakından takip ediyor. İngiliz kulübü, transfer döneminin kapanmasına günler kala hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Son günlerde İngiltere'den gelen yoğun ilgi, transferin seyrini değiştirebilir.

