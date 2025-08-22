Fenerbahçe ve Aston Villa Catamo için yarışta

Catamo



FENERBAHÇE TEKLİF HAZIRLIYOR



Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinin alternatif planı olarak Catamo'yu listesine almıştı. Ancak Benfica'nın geri çekilmesinin ardından sarı-lacivertliler bu transferde ciddi adımlar atmaya başladı. Jose Mourinho'nun da onay verdiği belirtilen Catamo için 25 milyon euro + 5 milyon euro bonuslar içeren bir teklifin hazırlanmakta olduğu iddia ediliyor.



Ancak Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Zira Premier Lig ekibi Aston Villa, uzun süredir Catamo'yu yakından takip ediyor. İngiliz kulübü, transfer döneminin kapanmasına günler kala hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Son günlerde İngiltere'den gelen yoğun ilgi, transferin seyrini değiştirebilir.