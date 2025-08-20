Ole Gunnar Solskjaer Lausanne-Sport karşısında oyuna güveniyor

Ole Gunnar Solskjaer (AA)

NDIDI MUTLULUĞU

"Wilfried ile ilgili konuşmak istiyorum. Kendisi çok iyi cevaplar verdi. İyi bir profesyonel ve iyi bir insan. Bizim eksiklerimizi tamamlayacak bir oyuncu. Mutluyum onun transferi için, çok katkı verecektir. Onu transfer ettiğimiz için çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum."

"RAKİBİ DOMİEN ETMEK İSTİYORUZ"

"İki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Önemli maçlar olacak. Güçlü ve inançlılar. Astana ile oynadıkları ve ligdeki maçlarını izledik. Rakibi iyi analiz ettik. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bizim de isteğimiz kendi gücümüzü onlara domine etmek ve böyle bir oyun oynamak."

"OYUNUMUZA GÜVENİYORUM"

"Rakibin çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorum. Ama futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Biz rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Kendimize ve oyunumuza güveniyorum. Yarın için hazırız."

GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

"Benim için sorun değil, futbol böyle. Medya, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyler yapar. Uzun süredir futboldayım, yok sayma eğilimim var. Biliyorum neler yazıldığını ama yok sayma eğilimindeyim! Amacımız şu anda en iyi ortamı yaratmak. Eleştiriler ve bu tarz şeyler, oyuncuları etkileyebilir ama beni hoca olarak çok fazla etkilemiyor. Tutkulu, yüksek standartları olan bir takım yaratmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Bunu yakalamak istiyoruz. Küçük sesler olacak, bu da doğaldır."

ODAK YARINKİ MAÇ

"Hoca olarak oyuncularınızdan en iyi performansı almak için çalışırsınız. Kulübümüz şu anda yeni oyuncular getirmek için çok büyük çaba harcıyor. Şu anda başkanımız, yönetimimiz iyi oyuncular getirmek için çaba sarf ediyor. Ben de hoca olarak elimizdeki oyuncuların performansını yukarı çekmek için çalışıyorum ama şu anda önemli olan şey yarınki maç. Kulübümüzün şu andaki odağı bu maçlar."