PODCAST CANLI YAYIN

Ole Gunnar Solskjaer Lausanne-Sport karşısında oyuna güveniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Soslkjaer, Lausanne-Sport ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde konuştu. Norveçli çalıştırıcı, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve güçlü yönlerini bildiklerini belirterek üstün yönlerini sahada göstermek istediklerini dile getirdi. Ayrıca takımdaki geleceği hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ole Gunnar Solskjaer Lausanne-Sport karşısında oyuna güveniyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lausanne-Sport ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Norveçli antrenörün sözleri

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

NDIDI MUTLULUĞU

"Wilfried ile ilgili konuşmak istiyorum. Kendisi çok iyi cevaplar verdi. İyi bir profesyonel ve iyi bir insan. Bizim eksiklerimizi tamamlayacak bir oyuncu. Mutluyum onun transferi için, çok katkı verecektir. Onu transfer ettiğimiz için çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum."

"RAKİBİ DOMİEN ETMEK İSTİYORUZ"

"İki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Önemli maçlar olacak. Güçlü ve inançlılar. Astana ile oynadıkları ve ligdeki maçlarını izledik. Rakibi iyi analiz ettik. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bizim de isteğimiz kendi gücümüzü onlara domine etmek ve böyle bir oyun oynamak."

"OYUNUMUZA GÜVENİYORUM"

"Rakibin çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorum. Ama futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Biz rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Kendimize ve oyunumuza güveniyorum. Yarın için hazırız."

GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

"Benim için sorun değil, futbol böyle. Medya, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyler yapar. Uzun süredir futboldayım, yok sayma eğilimim var. Biliyorum neler yazıldığını ama yok sayma eğilimindeyim! Amacımız şu anda en iyi ortamı yaratmak. Eleştiriler ve bu tarz şeyler, oyuncuları etkileyebilir ama beni hoca olarak çok fazla etkilemiyor. Tutkulu, yüksek standartları olan bir takım yaratmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Bunu yakalamak istiyoruz. Küçük sesler olacak, bu da doğaldır."

ODAK YARINKİ MAÇ

"Hoca olarak oyuncularınızdan en iyi performansı almak için çalışırsınız. Kulübümüz şu anda yeni oyuncular getirmek için çok büyük çaba harcıyor. Şu anda başkanımız, yönetimimiz iyi oyuncular getirmek için çaba sarf ediyor. Ben de hoca olarak elimizdeki oyuncuların performansını yukarı çekmek için çalışıyorum ama şu anda önemli olan şey yarınki maç. Kulübümüzün şu andaki odağı bu maçlar."

Wilfred Ndidi (AA)Wilfred Ndidi (AA)

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Wilfred Ndidi de maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu şunları söyledi;

"YÜZDE YÜZ HAZIRIM

"Hazırız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hafta içinde çalıştık ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Beşiktaş gibi üst seviye bir takıma geldim ve burada her zaman fiziksel olarak hazır olmam gerektiğinin bilincindeyim. Hocamızın, takım arkadaşlarımın yardımı ve desteği çok önemliydi. Onların desteğiyle bu adaptasyon sürecini çok daha rahat geçiriyorum. Futbol, bireysel bir oyun değil. Takıma iyi bir katkı vereceğimi düşünüyorum ama bireysel olarak değil, kolektif olarak."

Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaştan 4 yıldız transferiKartal yüksekten uçacak! Beşiktaştan 4 yıldız transferi
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"
İsrail'den Gazze'de 60 bin yedek askerle katliam hazırlığı | Ordu sözcüsü duyurdu: İlk aşama başladı
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: İthalat sınırlaması tüm ülkelere uygulanıyor
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan'ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail'in Gazze'deki askeri ablukasına tepki
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi
Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!
Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'na ilk kazma için geri sayım
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...