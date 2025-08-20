Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta? FB - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho 'nun, Benfica karşısında nasıl bir kadro tercih edeceği şimdiden en çok konuşulan başlıklardan biri. Özellikle hücum hattında kimi tercih edeceği, sarı-lacivertlilerin gol planını belirleyecek.

(Takvim Foto Arşiv)

Kazanan Şampiyonlar Ligi'ne Gidecek

Bu eşleşmenin galibi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele etme hakkını kazanacak. Dolayısıyla iki takım da sahaya sadece bir galibiyet için değil, dev arenada boy gösterebilmek için çıkacak.