Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta? FB - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Feyenoord’u eleyerek adını son aşamaya yazdıran Fenerbahçe, şimdi Avrupa’nın köklü kulüplerinden Benfica ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde İstanbul’daki ilk karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Kadıköy’deki atmosferin desteğiyle avantaj arayacak Fenerbahçe, ikinci maç öncesi güçlü bir skor elde etmeyi hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, güçlü rakibi Benfica ile dev bir mücadeleye çıkıyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk karşılaşma öncesi futbolseverlerin gözü Jose Mourinho'nun sahaya süreceği 11'de.

Fenerbahçe – Benfica Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Dev eşleşmenin ilk ayağı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Kadıköy'de futbol şölenine dönüşecek.

Maç Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fenerbahçe – Benfica mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik öneme sahip karşılaşmayı ücretsiz izleme şansı bulacak.

Rövanş Tarihi Belli Oldu

İlk maçın ardından gözler rövanşa çevrilecek. Eşleşmenin ikinci ayağı, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz'de oynanacak. Rövanş maçının adresi Estádio da Luz olacak.

Mourinho'nun 11'i Merak Konusu

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun, Benfica karşısında nasıl bir kadro tercih edeceği şimdiden en çok konuşulan başlıklardan biri. Özellikle hücum hattında kimi tercih edeceği, sarı-lacivertlilerin gol planını belirleyecek.

Kazanan Şampiyonlar Ligi'ne Gidecek

Bu eşleşmenin galibi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele etme hakkını kazanacak. Dolayısıyla iki takım da sahaya sadece bir galibiyet için değil, dev arenada boy gösterebilmek için çıkacak.

