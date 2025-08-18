Elan Ricardo Athletico Paranaense'de!

Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.



Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada transferin 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak gerçekleştiği duyuruldu.



Satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olması bekleniyor.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:



"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur.



Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."