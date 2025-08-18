Rıdvan Beşiktaş'a dönebilir!

Rıdvan Yılmaz



JURASEK BEĞENİLMEDİ



Sezon başında takıma katılan David Jurasek'in performansı beğenilmediği için Serdal Adalı yönetimi, bir sol bek transferini daha tamamlamak istiyor.



Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, bu kapsamda Rıdvan'ın transferi için hafta içerisinde Rangers ile görüşmelere başlamak istiyor.



Milli oyuncunun Rangers ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.