Rıdvan Beşiktaş'a dönebilir!

Beşiktaş'a yeni katılan David Jurasek'in performansının beğenilmemesi nedeniyle Rıdvan Yılmaz'ın transferi değerlendiriliyor.

Taylan bulut transferi ile sağ bek rotasyonunu geliştiren Beşiktaş, bir bek transferini daha tamamlamak istiyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlılarda liste başı isimlerden birisi Rıdvan Yılmaz.

JURASEK BEĞENİLMEDİ

Sezon başında takıma katılan David Jurasek'in performansı beğenilmediği için Serdal Adalı yönetimi, bir sol bek transferini daha tamamlamak istiyor.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, bu kapsamda Rıdvan'ın transferi için hafta içerisinde Rangers ile görüşmelere başlamak istiyor.

Milli oyuncunun Rangers ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı


