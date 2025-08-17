Fenerbahçe'den transfer açıklaması! "En kısa sürede adım atılacak"

Ketenci, Feyenoord eşleşmesinde taraftarların gösterdiği desteğin Benfica maçında da tekrarlanması gerektiğini belirterek; "Allah'ın izniyle kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Taraftarlarımız her koşulda kulübümüzün en büyük gücüdür. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için aşmamız gereken iki Benfica maçımız var. Feyenoord karşılaşmasında olduğu gibi Kadıköy'ü bir kez daha cehenneme çevirelim." dedi.

GÖZTEPE MAÇINA ELEŞTİRİ

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile oynanan mücadeleye değinen Ketenci, beklentilerin altında kaldıklarını kabul edip; "Feyenoord karşılaşmasında ortaya koyduğumuz mücadele bizleri mutlu etmişti. Ancak dün akşam Göztepe'ye karşı sergilenen performans beklentilerin altındaydı. Fakat unutmayalım ki 34 haftalık uzun bir maratonun daha ilk maçını oynadık." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ketenci, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Transfer ve hazırlık süreciyle ilgili tüm sorumluluğun yönetimde olduğunu söyleyerek "Camianın beklentilerini karşılayacak adımlar en kısa sürede atılacak. Takımımızın sahadaki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli takviyeler yapılacaktır." sözlerini sarf etti.

"MÜCADELECİ BİR FENERBAHÇE İZLEYECEKSİNİZ"

Açıklamalarının sonunda hedeflerini de paylaşan Ahmet Ketenci, teknik direktör Jose Mourinho ve ekibiyle birlikte takımı güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayarak. "Çok kısa sürede takımımızın daha mücadeleci kimliğini sahaya yansıtacağız. Bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz." diye konuştu.