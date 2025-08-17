PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! "En kısa sürede adım atılacak"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in güçlü temsilcisi Benfica ile oynanacak karşılaşma öncesinde camiaya önemli mesajlar verdi. 20 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy’de oynanacak maç öncesi konuşan Ketenci, taraftarların takımın en büyük itici gücü olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! "En kısa sürede adım atılacak"

Ketenci, Feyenoord eşleşmesinde taraftarların gösterdiği desteğin Benfica maçında da tekrarlanması gerektiğini belirterek; "Allah'ın izniyle kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Taraftarlarımız her koşulda kulübümüzün en büyük gücüdür. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için aşmamız gereken iki Benfica maçımız var. Feyenoord karşılaşmasında olduğu gibi Kadıköy'ü bir kez daha cehenneme çevirelim." dedi.

GÖZTEPE MAÇINA ELEŞTİRİ

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile oynanan mücadeleye değinen Ketenci, beklentilerin altında kaldıklarını kabul edip; "Feyenoord karşılaşmasında ortaya koyduğumuz mücadele bizleri mutlu etmişti. Ancak dün akşam Göztepe'ye karşı sergilenen performans beklentilerin altındaydı. Fakat unutmayalım ki 34 haftalık uzun bir maratonun daha ilk maçını oynadık." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ketenci, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Transfer ve hazırlık süreciyle ilgili tüm sorumluluğun yönetimde olduğunu söyleyerek "Camianın beklentilerini karşılayacak adımlar en kısa sürede atılacak. Takımımızın sahadaki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli takviyeler yapılacaktır." sözlerini sarf etti.

"MÜCADELECİ BİR FENERBAHÇE İZLEYECEKSİNİZ"

Açıklamalarının sonunda hedeflerini de paylaşan Ahmet Ketenci, teknik direktör Jose Mourinho ve ekibiyle birlikte takımı güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayarak. "Çok kısa sürede takımımızın daha mücadeleci kimliğini sahaya yansıtacağız. Bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz." diye konuştu.

Fenerbahçede transfer haftası başlıyor! 4 imza birdenFenerbahçede transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni'nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti