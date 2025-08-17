Arda Güler bu sezon farklı bir hikaye yazacak!

Marca, Real Madrid'de Xabi Alonso yönetiminde Arda Güler'in artık kısa süreli forma giymek yerine başrol oyuncularından biri olacağını yazdı. Haberde genç yıldızın duran toplarda sorumluluk almasının da altı çizilerek, "Bu, onun kilit bir oyuncu olmaya aday olduğunu gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.
OSASUNA MAÇINDA İLK 11 İHTİMALİ
Haberde ayrıca Real Madrid'in sezonun açılış maçında Osasuna ile oynayacağı karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de sahne almasının beklendiği vurgulandı. İspanyol basını, milli futbolcunun yeni sezonda hem La Liga'da hem de Avrupa arenasında Real Madrid'in en önemli kozlarından biri olacağı görüşünde birleşiyor.