Arda Güler bu sezon farklı bir hikaye yazacak!

Marca, Real Madrid'de Xabi Alonso yönetiminde Arda Güler'in artık kısa süreli forma giymek yerine başrol oyuncularından biri olacağını yazdı. Haberde genç yıldızın duran toplarda sorumluluk almasının da altı çizilerek, "Bu, onun kilit bir oyuncu olmaya aday olduğunu gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.