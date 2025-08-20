PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Sancho bilmecesi

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Jadon Sancho'nun transferi adeta bir bilmeceye döndü. Oyuncunun transfer tercihinin neresi olacağı merak ediliyor.

Uzun süredir ismi Beşiktaş'la anılan Jadon Sancho konusu tam bir arapsaçı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz" açıklamasını yaparak oyuncuya olan ilgilerini dile getirmişti. Ancak Roma ve Juventus'la görüşen Sancho'nun, siyah-beyazlılara gelişi ilk başlarda imkansız gibi duruyordu.



"COME TO BEŞİKTAŞ" GÜNDEMİ

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan oyuncuya attığı milyonlarca "Come to Beşiktaş" mesajı da Avrupa basınında gündem oldu.

İtalyan basını Sancho'nun Milan ve Roma'ya ret cevabı verdiğini ve Beşiktaş'la temasta olduğunu duyurdu. Fabrizio Romano ise şimdilik Beşiktaş'ın da gündemde olmadığını iddia etti.

İspanyol basını ise oyuncu ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin anlaşma aşamasında olduğunu öne sürdü. Hatta kiralamayı kabul etmeyen M.United ve oyuncu için Beşiktaş'ın 15 milyon euro artı bonus önerdiği ve pazarlıkların olumlu ilerlediği belirtildi.

Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı

