Beşiktaş'ta Sancho bilmecesi





"COME TO BEŞİKTAŞ" GÜNDEMİ



Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan oyuncuya attığı milyonlarca "Come to Beşiktaş" mesajı da Avrupa basınında gündem oldu.



İtalyan basını Sancho'nun Milan ve Roma'ya ret cevabı verdiğini ve Beşiktaş'la temasta olduğunu duyurdu. Fabrizio Romano ise şimdilik Beşiktaş'ın da gündemde olmadığını iddia etti.



İspanyol basını ise oyuncu ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin anlaşma aşamasında olduğunu öne sürdü. Hatta kiralamayı kabul etmeyen M.United ve oyuncu için Beşiktaş'ın 15 milyon euro artı bonus önerdiği ve pazarlıkların olumlu ilerlediği belirtildi.