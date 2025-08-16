Stade Louis-II Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 32. dakikada Gautier Lloris'in kendi kalesine gönderdiği top, 61. dakikada Eric Dier ve 74. dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk Le Havre'nin tek golü ise 67. dakikada Rassoul N'Diaye'den geldi.

Monaco'da yeni transfer Paul Pogba maç kadrosunda yer almazken, Galatasaray ile adı anılan Wilfried Singo karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve oyuna dahil edilmedi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Monaco, ligin 2. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Lille deplasmanına çıkacak. Le Havre ise aynı gün kendi sahasında Lens'i ağırlayacak.