Gedson Fernandes'in golü yetmedi! Spartak Moskova - Zenit: 2-2 | MAÇ SONUCU

Rusya Premier Lig'in 5. haftasında Spartak Moskova ile Zenit karşı karşıya geldi. Otkrytie Arena'da oynanan mücadele, büyük heyecana sahne oldu ve 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Zenit, 15. dakikada Mateo Cassierra'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi Spartak Moskova ise 18. dakikada Marquinhos ve 38. dakikada Beşiktaş'tan transfer edilen Gedson Fernandes'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda dengeyi sağlayan Zenit, 63. dakikada Alexander Sobolev'in golüyle 2-2'ye ulaştı.

KRİTİK ANLAR BELİRLEYİCİ ROL OYNADI

Zenit'te savunma oyuncusu Douglas Santos, 43. ve 51. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Spartak Moskova, 89. dakikada Ezequiel Barco'nun kullandığı penaltıyı gole çeviremeyerek galibiyet fırsatını kaçırdı.

GEDSON FERNANDES'TEN İLK GOL

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Gedson Fernandes, Spartak Moskova formasıyla çıktığı 3. maçında ilk golünü kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Spartak Moskova puanını 5'e yükseltirken, Zenit 6 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Spartak Moskova, Rubin Kazan deplasmanına gidecek. Zenit ise Dinamo Makhachkala'yı konuk edecek.

