Premier Lig 1. hafta || Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en çok takip edilen liglerinden Premier Lig’de perde ilk hafta maçlarıyla açılıyor. Sezonun şampiyonluk adayları arasında gösterilen Manchester City, deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Peki Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

Dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Premier Lig'de yeni sezon start aldı. İlk hafta maçında Manchester City, Wolverhampton deplasmanında boy gösterecek. Sahasında avantaj arayan Wolverhampton, City karşısında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta?

Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya geliyor.

Mücadele, 16 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşmaya Wolverhampton'un evi Molineux Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Wolverhampton - Manchester City maçı hangi kanalda?

Mücadele Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Premier Lig 16 Ağustos Cumartesi gününün maç programı nasıl?

  1. 14.30 Aston Villa - Newcastle United
  2. 17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham
  3. 17.00 Sunderland - West Ham United
  4. 17.00 Tottenham - Burnley
  5. 19.30 Wolverhampton - Manchester City
Taylan Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Bulut Beşiktaş'a mı transfer oldu, hangi mevkide oynuyor?
Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

