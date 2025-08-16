Premier Lig 1. hafta || Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Premier Lig'de yeni sezon start aldı. İlk hafta maçında Manchester City, Wolverhampton deplasmanında boy gösterecek. Sahasında avantaj arayan Wolverhampton, City karşısında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.
Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta?
Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya geliyor.
Mücadele, 16 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.
Maç nerede oynanacak?
Karşılaşmaya Wolverhampton'un evi Molineux Stadyumu ev sahipliği yapacak.