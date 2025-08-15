PODCAST CANLI YAYIN

Taylan Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Bulut Beşiktaş'a mı transfer oldu, hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş taraftarları, Taylan Bulut’un transferinin ardından oyuncu hakkında detaylı bilgi arayışına başladı. Peki Taylan Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? İşte genç futbolcu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Taylan Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Bulut Beşiktaş'a mı transfer oldu, hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş'ın sağ bek transferi tamamlandı. Genç yetenek Taylan Bulut, Schalke 04'ten transfer edilerek bugün İstanbul'a gelerek resmi imza ve sağlık kontrollerini yaptıracak. Gelişmelerin ardından Taylan Bulut'un biyografisi araştırılıyor. İşte hakkında merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TAYLAN BULUT KİMDİR?

Taylan Bulut, 19 Oca 2006 tarihinde Almanya'nın Eschweiler kentinde dünyaya geldi. Futbola Germania Dürwiss altyapısında başlayan Türk futbolcu, Bayer Leverkusen ve Schalke altyapılarında da forma giydi. 2020 yılında Schalke Altyapısı'nda forma giymeye başlayan defans oyuncusu, 2024 yılında Schalke A Takımı'na yükseldi. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 29 maça çıkan 19 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Almanya U19 Milli Takımı ile 9 maça çıkan Taylan Bulut'un 1 asisti bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 1.88 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş’tan sağ bek ve kanada çift hamleBeşiktaş’tan sağ bek ve kanada çift hamle
Beşiktaş’tan sağ bek ve kanada çift hamle
Beşiktaşta Taylan Bulut transferi bitiyorBeşiktaşta Taylan Bulut transferi bitiyor
Beşiktaş'ta Taylan Bulut transferi bitiyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! İkinci teklif masaya gelecek mi?
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Takas İstanbul
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Trump uçağa bindi
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Türk Telekom
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Söz ailelerde! Terörsüz Türkiye komisyonunda kritik toplantı
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Kocaeli'de yangın çıktı: Havadan ve karadan müdahale
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!