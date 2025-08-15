Taylan Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Bulut Beşiktaş'a mı transfer oldu, hangi mevkide oynuyor?

(Takvim Foto Arşiv)

TAYLAN BULUT KİMDİR?

Taylan Bulut, 19 Oca 2006 tarihinde Almanya'nın Eschweiler kentinde dünyaya geldi. Futbola Germania Dürwiss altyapısında başlayan Türk futbolcu, Bayer Leverkusen ve Schalke altyapılarında da forma giydi. 2020 yılında Schalke Altyapısı'nda forma giymeye başlayan defans oyuncusu, 2024 yılında Schalke A Takımı'na yükseldi. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 29 maça çıkan 19 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Almanya U19 Milli Takımı ile 9 maça çıkan Taylan Bulut'un 1 asisti bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 1.88 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.