Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosuna dahil etmediği Carlos Cuesta için Vasco da Gama ve Spartak Moskova devrede. Sarı kırmızılılar kiralık teklife zorunlu satın alma şartı koymak istiyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Carlos Cuesta, sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Kolombiyalı stoper, Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği yeni sezon kadrosunda yer almadı.

Sabah gazetesinin haberine göre; 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Brezilya ekibi Vasco da Gama ve Rusya temsilcisi Spartak Moskova devreye girdi. Her iki kulüp de Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray ise oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi ekletmek istiyor. Kulübün Cuesta için 6 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
"Barış Alper'e yazık olacak"

