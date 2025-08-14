Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

Gol perdesini 48. dakikada Beyatt Lekweiry açtı ve konuk takım 1-0 öne geçti. Dakikalar 66'yı gösterirken Gaoussou Diakite sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve 2-0'lık sonuçla Lausanne Sport turu geçen taraf oldu. Beşiktaş'ın da turu atlaması halinde iki takım karşı karşıya gelecek.

Play-off turu maçları 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

LAUSANNE HAKKINDA

Lausanne, geçtiğimiz sezonu ligde Basel, Servette, Young Boys ve Lugano'nun ardından 5. olarak bitirdi.

İsviçre temsilcisinin toplam kadro değeri 37.4 milyon euro.

Lausanne'ın en değerli oyuncusu Alvyn Sanches. İsviçreli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 14 milyon euro. 22 yaşındaki oyuncunun şu anda çapraz bağ yırtığı sakatlığı bulunuyor. Oyuncunun tahmini geri dönüş tarihi 30 Ekim 2025.

Lausanne'in en değerli ikinci oyuncusu 5 milyon euro ile Karim Sow olurken 3. en değerli oyuncusu ise 4.5 milyon euro değer ile Jamie Roche.