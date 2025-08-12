Loic Balde Bayer Leverkusen yolunda

Loic Bade, son dönemde Stuttgart, Aston Villa ve Bournemouth gibi kulüplerden gelen teklifleri geri çevirdi. Ancak Leverkusen, oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran takım oldu.

SEVİLLA'NIN BONSERVİS TALEBİ

Geçtiğimiz hafta Leverkusen, Sevilla'ya 20 milyon euronun altında bir ilk teklif sundu. Ancak İspanyol ekibi, bonuslar dahil 30 milyon euro talep ediyor.

BOURNEMOUTH EN YAKIN TEKLİF VEREN KULÜPTÜ

Daha önce Bournemouth, 25 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus teklifiyle Sevilla'nın taleplerine en çok yaklaşan kulüp olmuştu. Ayrıca İngiliz ekibi, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularını maaşlarını karşılaması şartıyla Sevilla'ya kiralamaya da hazırdı. Ancak Bade, bu teklifi kabul etmedi.