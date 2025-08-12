Chelsea'de Xavi Simons ısrarı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre bu kapasmda Londra ekibinin hedefleri Xavi Simons ve Alejandro Garnacho.



ÖNCELİK SIMONS



Elde edilen bilgilere göre Chelsea'nin birincil hedefi Xavi Simons'u kadrosuna katmak.



İngiliz devi, Hollandalı oyuncunun transferi olmazsa diye başka orta sahalar ile de görüşmelerini sürdürüyor.