Beşiktaş - St. Patrick canlı nasıl izlenir, şifresiz mi ve hangi kanalda? Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maç bilgisi…

Beşiktaş bugün İrlanda'nın köklü kulüplerinden St. Patrick's Athletic'i Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor. İlk maçta Dublin'de 4-1'lik skorla rakibini mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarlarının coşkusuyla turu garantilemek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa'da iddiasını sürdüren Beşiktaş, bu mücadelede galibiyeti hedefliyor. Peki Beşiktaş - St. Patrick rövanş maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte maç bilgisi…
BEŞİKTAŞ – ST. PATRİCK MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Patrick's Athletic'i Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Maç, HT Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
BEŞİKTAŞ – ST. PATRİCK CANLI İZLEMEK İÇİN KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ
HT Spor, Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallardan yayınlanacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek.
BEŞİKTAŞ – ST. PATRİCK MAÇ TARİHİ VE SAATİ
Beşiktaş – St. Patrick karşılaşması, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:00'de başlayacak.
MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM
Rövanş mücadelesi, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve siyah-beyazlılar taraftarlarının desteğiyle turu garantilemek için sahaya çıkacak.
