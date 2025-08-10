PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Jonathan Rowe için açıklama

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’nın genç yıldızı Jonathan Rowe için transfer söylentileri giderek artıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra Rennes’in de radarında. Yıldız oyuncu için açıklama geldi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Jonathan Rowe için açıklama

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Rowe'un geleceğine dair net ifadeler kullandı.

Jonathan Rowe (AFP)Jonathan Rowe (AFP)

"ORTAK KARARIMIZ OLACAK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Hepimiz Jonathan Rowe'dan çok memnunuz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor, güçlü bir oyuncu. Başkan Pablo Longoria, futbol direktörü Medhi Benatia ve ben ondan memnunuz. Birçok kulüple ilgili söylentiler var, sadece bir tanesiyle ilgili değil. Ne olursa olsun, kalması ya da gitmesi, bu bizim ortak kararımız olacak." dedi.

Jonathan Rowe (AFP)Jonathan Rowe (AFP)

RENNES DE DEVREDE
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcu için Ligue 1 ekiplerinden Rennes de devreye girdi.

Jonathan Rowe (AFP)Jonathan Rowe (AFP)

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! 10 numara transferi bitiyorFenerbahçe kulübüyle anlaştı! 10 numara transferi bitiyor
Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! 10 numara transferi bitiyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
İsrail’de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze’den çekilin
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım
Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı
Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı
Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı | AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılının dönüm noktası
İsrail Gazze’de yine yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul'a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM'den 8 il için sarı kodlu uyarı!
Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: “Darbe” açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler
YPG başsız İsrail "Goril"siz kaldı! CENTCOM komutanı Kurilla görevi devretti... Adım attığı her yeri karıştırıyordu
Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! 10 numara transferi bitiyor