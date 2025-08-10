Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Jonathan Rowe için açıklama

Jonathan Rowe (AFP)

"ORTAK KARARIMIZ OLACAK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Hepimiz Jonathan Rowe'dan çok memnunuz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor, güçlü bir oyuncu. Başkan Pablo Longoria, futbol direktörü Medhi Benatia ve ben ondan memnunuz. Birçok kulüple ilgili söylentiler var, sadece bir tanesiyle ilgili değil. Ne olursa olsun, kalması ya da gitmesi, bu bizim ortak kararımız olacak." dedi.