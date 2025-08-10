Beşiktaş'ta 5 futbolcu yolcu! Ole Gunnar Solskjaer üstlerini çizdi

Siyah-beyazlılar, farklı galibiyetin ardından hem rövanş hem de Süper Lig maçları için hazırlıklarına devam ediyor. Yönetim ise transfer çalışmalarıyla birlikte kadro revizyonuna odaklandı.
SALİH UÇAN'A VEDA HAZIRLIĞI
2021'den bu yana Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, ayrılması planlanan isimlerden biri. Yönetim, tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmayı hedefliyor.
JEAN ONANA LİSTEDEN ÇIKARILDI
UEFA kadrosuna yazılan Jean Onana da gönderilecek oyuncular arasında. Solskjaer, Kamerunlu orta saha oyuncusunu yeni sezonda planlarına dahil etmiyor.