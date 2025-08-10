Son Dakika
Beşiktaş'ta 5 futbolcu yolcu! Ole Gunnar Solskjaer üstlerini çizdi

UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick’s’i 4-1 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, rövanş maçı hazırlıklarını sürdürürken kadro planlamasında da önemli adımlar atıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 5 futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu yolcu! Ole Gunnar Solskjaer üstlerini çizdi

Siyah-beyazlılar, farklı galibiyetin ardından hem rövanş hem de Süper Lig maçları için hazırlıklarına devam ediyor. Yönetim ise transfer çalışmalarıyla birlikte kadro revizyonuna odaklandı.

Salih Uçan (AA)Salih Uçan (AA)

SALİH UÇAN'A VEDA HAZIRLIĞI
2021'den bu yana Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, ayrılması planlanan isimlerden biri. Yönetim, tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmayı hedefliyor.

Jean Onana (AA)Jean Onana (AA)

JEAN ONANA LİSTEDEN ÇIKARILDI
UEFA kadrosuna yazılan Jean Onana da gönderilecek oyuncular arasında. Solskjaer, Kamerunlu orta saha oyuncusunu yeni sezonda planlarına dahil etmiyor.

Alex Oxlade-Chamberlain (AA)Alex Oxlade-Chamberlain (AA)

OXLADE-CHAMBERLAIN İÇİN TALİP ARANIYOR
İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'e şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Beşiktaş, talip çıkmaması halinde oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmeyi düşünüyor.

Al-Musrati (AA)Al-Musrati (AA)

AL-MUSRATI SATIŞ LİSTESİNDE
12 milyon euro bedelle transfer edilen Al-Musrati için de ayrılık ihtimali yüksek. Maaş yükünü azaltmak isteyen yönetim, Libyalı ön libero için teklifleri değerlendirecek.

Elan Ricardo (AA)Elan Ricardo (AA)

ELAN RICARDO KİRALANABİLİR
Geçen sezonun devre arasında takıma katılan Elan Ricardo, düzenli forma giyeceği bir takıma gönderilebilir.

